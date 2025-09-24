Düzce'de Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda üniversite öğrencilerinin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerine odaklanmaları hususunda birçok konu görüşüldü.

Vali Selçuk Aslan Başkanlığı'nda, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla, Konuralp Bey Toplantı Salonunda 2025-2026 akademik yılı üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda 30 binden fazla üniversite öğrencisinin bulunduğu Düzce'de, öğrencilerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerine odaklanmaları hususunda birçok konu görüşüldü. Vali Aslan, 2025-2026 Akademik Yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. - DÜZCE