Bin 137 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Düzce'de trafik ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılan denetimde bin 137 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 220 araç trafikten men edildi.

Düzce'de jandarma ve polis trafik ekipleri trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 17 bin araç, 3 bin 245 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 137 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 220 araç trafikten men edildi.

Denetimler; ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarda teknik olarak değişiklik, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymama, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi unsurlara yönelik yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı