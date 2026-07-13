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Bin 137 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Bin 137 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
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Düzce'de jandarma ve polis ekipleri tarafından 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 17 bin araç ve 3 bin 245 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymayan bin 137 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 220 araç trafikten men edildi.

Düzce'de trafik ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılan denetimde bin 137 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 220 araç trafikten men edildi.

Düzce'de jandarma ve polis trafik ekipleri trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 17 bin araç, 3 bin 245 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 137 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 220 araç trafikten men edildi.

Denetimler; ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarda teknik olarak değişiklik, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymama, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi unsurlara yönelik yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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