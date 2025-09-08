Haberler

Düzce'de Trafik Denetimlerinde 2 Bin 645 Sürücüye Ceza Verildi

Düzce'de jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 14 bin araç kontrol edilirken 2 bin 645 sürücüye ceza uygulandı, 171 araç trafikten men edildi.

7 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan denetimde 2 bin 645 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 171 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 14 bin araç ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 645 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 34 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 171 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
