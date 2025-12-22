Haberler

27'si alkolden 142 araç trafikten men edildi

Güncelleme:
Düzce'de polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 12 bin araç kontrol edildi, 2 bin 396 sürücüye ceza kesildi ve 142 araç trafikten men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 12 bin araç kontrol edilirken 142 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 15-21 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 12 bin araç, motosiklet, okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 396 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 27 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 142 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
