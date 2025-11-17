Haberler

Düzce'de Trafik Denetimleri: 2 Bin 236 Sürücüye Cezai İşlem

Güncelleme:
Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 236 sürücüye para cezası uygulandı, 177 araç trafikten men edildi. Jandarma ve polis ekipleri, trafik kurallarına uyulmasını sağlamak için denetimlerini artıracak.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Yapılan denetimde 2 bin 236 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 177 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 13 bine yakın araç, motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 236 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 31 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 177 araç trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

