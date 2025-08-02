Düzce'de Trafik Denetimleri: 1580 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Düzce'de Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde bin 580 sürücüye cezai işlem uygulandı, 401'i radara girdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 7 bine yakın araç ve sürücü denetlendi. Yapılan denetimlerde 401 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 21 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 188 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 56 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 25 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 30 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 20 sürücüye ses ve gürültüden ve 6 sürücüye abart egzozdan olmak üzere toplam bin 580 sürücüye cezai işlem uygulandı. Kurallara uymayan 94 araç ise trafikten men edildi. - DÜZCE