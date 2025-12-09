Haberler

22'si alkolden 156 araç trafikten men edildi

Güncelleme:
Düzce'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 13 bin 501 araç kontrol edilirken, 156 araç trafikten men edildi ve 2 bin 215 sürücüye para cezası uygulandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 13 bin 501 araç kontrol edilirken 156 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 1-7 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 13 bin 501 araç, motosiklet, okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 215 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 22 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 156 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
