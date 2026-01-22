Haberler

Lastik patlayınca yoldan çıktı
Güncelleme:
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde gece saatlerinde lastiği patlayan tır, bariyere çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı ve tırın kaldırılmasının ardından yol normale döndü.

DÜZCE(İHA) – Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde gece saatlerinde lastiği patlayan tır bariyere çarparak durdu, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Gümüşova İlçesi Yeşilyayla mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, A.Ü. idaresindeki 31 ADM 786 plakalı tır seyir halinde ilerlediği esnada sol ön lastiğinin patlaması ardından sol bariyere çarparak durdu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken tırın kaldırılmasının ardından yol normale döndü. - DÜZCE

