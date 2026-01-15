Haberler

Ters şeritten gelen otomobil ortalığı birbirine kattı

Güncelleme:
Düzce'de ters şeritte hızla ilerleyen bir otomobil, karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Olay, araç kamerası tarafından kaydedildi.

Düzce'de ters şeritte hızla ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Savrulan otomobilin minibüse de çarptığı ve şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı, araç kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Sabah saatlerinde Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, ters şeritte seyreden otomobil, karşı istikametten gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, aynı güzergahta ilerleyen minibüse çarparak durabildi.

Yaralananın olmadığı, araçlarda maddi hasarın oluştuğu kaza anı, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - DÜZCE

