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Düzce'de Tarım Aracı Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Düzce'de Tarım Aracı Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Düzce'de meydana gelen patpat kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Furkan Keleş hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de patpatın takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Cumayeri Dokuzdeğirmen köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Cumayeri'nden Dokuzdeğirmen istikametine seyir halinde olan Furkan Keleş idaresindeki tarım aracı olarak kullanılan patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrollerde sürücü Furkan Keleş (24) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incele ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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