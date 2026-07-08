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Düzce'de kontrolden çıkan araç şarampole uçup takla attı

Düzce'de kontrolden çıkan araç şarampole uçup takla attı
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde 50 metreden şarampole uçup takla atan ticari taksinin sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine kaza kırım, itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce'de 50 metreden şarampole uçup takla atan taksinin sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yığılca Güneyköyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yığılca istikametinden Güney köyü istikametine seyir halinde olan ve plakası öğrenemeyen ticari taksi sürücüsünün yaklaşık 50 metreden şarampole uçup takla attı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen kaza kırım, itfaiye, afad, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde yaralıyı kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü E.A. hafif yaralı olarak Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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