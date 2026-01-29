Düzce'de strafor fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Düzce'de strafor üretimi yapılan fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Düzce Valisi Mehmet Makas, "Rüzgar var, rüzgarla da mücadele ediyoruz. Ama biliyorsunuz strafor malzemesi yanıcı bir malzeme. Dolayısıyla çevreye sıçramasını engeller isek bizim için büyük bir başarı" dedi.

Düzce Doğanlı mevkisi D-100 karayolu kenarında bulunan ve strafor üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede rüzgarın etkisi ile alevler kısa sürede tüm fabrikayı ve etrafında bulunan strafor malzemelerini sardı. Etkisini arttıran rüzgar yangının kontrol altına alınması zorlaşırken, bölgeye Düzce merkezin yanı sıra ilçelerden de itfaiye ekipleri takviye olarak sevk edildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

D-100'ün iki istikameti de trafiğe kapatıldı

Söndürme çalışmaları için çevre illerden de destek talep edildi. Düzce'de D-100 kara yolunun Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgede yalnızca yangın söndürme araçlarının geçişine izin veriliyor.

"Fabrika straforlarla yığılı, depoları yanıyor an itibarıyla"

Bölgede söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Düzce Valisi Mehmet Makas, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Makas, "Düzce Merkez ve Kaynaşlı sınırındayız an itibarıyla. Strafor üretimi yapan bir fabrikamızda saat 20.45 itibarıyla tahminimizce elektrik trafosundan kaynaklı, çünkü beyanlar o yönde, ama teknik inceleme yapılacak sonrasında. Dolayısıyla elektrikten kaynaklı olduğunu zannettiğimiz bir yangın var. Tabii fabrika straforlarla yığılı, depoları yanıyor an itibarıyla. 3 çalışanı normal 24 saat esaslı çalışıyor, şu an vardiyada 3 kişi var. Ama o 3 kişi de sağ salim kurtarıldı. Fabrikayı terk ettiler kendi imkanlarıyla" şeklinde konuştu.

"Gelen takviyelerle birlikte çevreye sirayet etmeden de söndüreceğimize ben inanıyorum"

Çevre illerden de yangına takviye olduğunu söyleyen Vali Makas, "An itibarıyla Düzce'mizden, Sakarya'mızdan, Bolu'muzdan da takviye alarak yangına müdahale ediyoruz. Çevre işletmelere, özellikle servisler var burada otomobil servisleri, sirayet etmemesi adına büyük bir gayret sarf ediyor arkadaşlarımız. Can kaybı olmaması, dediğim gibi bizim sevindiğimiz nokta. Gelen takviyelerle birlikte çevreye sirayet etmeden de söndüreceğimize ben inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Rüzgarla da mücadele ediyoruz"

Bölgede rüzgarın da etkili olduğunu ifade eden Vali Mehmet Makas, "Rüzgar var, rüzgarla da mücadele ediyoruz. Ama biliyorsunuz strafor malzemesi yanıcı bir malzeme. Dolayısıyla çevreye sıçramasını engeller isek bizim için büyük bir başarı. Yoksa malzeme yanacak bir kısmı. Yanmadıktan sonra da tam müdahale imkanımız yok, yanacak ve kendiliğinden sönecek. Biz sadece etrafta soğutma yapacağız ve kalan kısmını da inşallah kurtarmaya çalışacağız" dedi. - DÜZCE