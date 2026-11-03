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Düzce'de son bir haftada bin 264 sürücüye ceza kesildi, 209 araç trafikten men edildi

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Düzce'de son bir haftada bin 264 sürücüye ceza kesildi, 209 araç trafikten men edildi
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Düzce'de jandarma ve polis trafik ekiplerinin son bir haftada yaptığı denetimde 18 bin araç, motosiklet ve servis aracı kontrol edildi. Kontrollerde kurallara uymayan bin 264 sürücüye idari para cezası uygulanırken 209 araç trafikten men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik ekipleri kural tanımayan sürücülere izin vermiyor. Son bir haftada yapılan denetimde bin 264 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 209 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 18 bin araç, motosiklet ve servis aracı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 264 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 209 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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