Düzce'de Trafik Denetimlerinde 1395 Sürücüye Ceza, 216 Araç Trafikten Men Edildi
Düzce'de jandarma ve polis ekiplerince 6 Eylül 2026 tarihine kadar yapılan denetimlerde 15 binden fazla araç ve motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymayan bin 395 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 216 araç trafikten men edildi. Denetimlerde özellikle ehliyetsiz sürücülük, emniyet kemeri, ışık donanımı, kırmızı ışık ihlali, hız, yaya geçidi ve cep telefonu kullanımı gibi ihlaller mercek altına alındı.
6 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan denetimde bin 395 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 216 araç trafikten men edildi.
Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 15 binden fazla araç ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 395 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 216 araç trafikten men edildi.
Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı.