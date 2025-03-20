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Düzce'de Sobaya Benzin Dökme Faciasından Kılpayı Kurtuluş
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Düzce'de sobaya benzin döken otomobil tamircisi E.T., alevlerin arasında yara almadan kurtuldu. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzce'de sobaya benzin döken otomobil tamircisi, parlayan alevlerden yara almadan kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, eski sanayi sitesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre bir otomobil tamir sitesinde soğuk hava sebebi ile üşüyen E.T. İsimli şahıs sobayı alevlendirmek istedi. Çevrede yakacak bir şey bulamayan E.T., işletmenin içerisinde bulunan benzin bidonuna yöneldi. Bidondan benzini sobaya döken E.T.'nin üzerine alev parlaması oldu. Çevredeki vatandaşların yardımı ile alev parlamasından yara almadan kurtulan şahsın o anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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