Düzce'de Silahlı Saldırı: Amca ve Kuzen Yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir şahıs, tartıştığı amcasını ve kuzenini silahla vurarak kaçtı. Yaralı baba ve oğul hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi bulmak için ekipler çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Akçakoca ilçesine bağlı Altunçay köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy meydanında karşılaşan S.E., amcası A.E ve oğlu M.E arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda S.E., belinden çıkarttığı tabanca ile amcası A.E ve kuzeni M.E'ye ateş etti. Olayda A.E ve M.E vücutlarının farklı bölgelerine isabet eden kurşunlarla yaralanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan M.E'nin aracı, ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu.

Jandarma ekiplerinin silahlı saldırgan M.E'yi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - DÜZCE