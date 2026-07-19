İnşaat işçisi evde kaldığı arkadaşını yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü

Düzce'de inşaat işçilerinin kaldığı dairede bir şahıs silahla oynarken başka bir arkadaşını silahın ateş alması sonucu vurdu. 20 yaşındaki Yunus Salih Keserci hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Düzce Merkeze bağlı Karaca Mahallesi Volkan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bitlis'ten Düzce'ye çalışmak için gelen inşaat işçilerinin kaldığı dairede M.C.U. isimli inşaat işçisi ruhsatsız silahı ile oynarken silah bir anda ateş aldı. Silahtan çıkan mermi yine inşaat işçisi olan 20 yaşındaki Yunus Salih Keserci'ye denk geldi.

Genç inşaat işçisi olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken M.C.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yunus Salih Keçeci'nin cansız bedeni ise Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı