Sokak ortasında silahla vurulmuş halde bulunan bir kişi hayatını kaybetti

Düzce'de sokak ortasında silahla kendini vuran şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Şerefiye Mahallesi Çevre Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre E.S. (26), silah ile önce havaya bir kaç el ateş etti ardından kafasına sıkarak ağır yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri iş yerinin yan tarafında yerde hareketsiz halde yatan E.S.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE