Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Rize'den, Düzce'ye satılmak üzere getirilen silah ve mermilere el konuldu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Rize'den Düzce'ye ruhsatsız silah getirilip satılacağı duyumu alındı. Düzce ili Merkez ilçesinde ikamet eden Ö.U. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan adli aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile 39 adet 9 mm fişek ele geçirildi. "Silah mühimmat kaçakçılığı" suçundan Ö.U. gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı