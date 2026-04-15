Seyir halindeki cip yandı

Düzce(İHA) – Düzce'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan cip kullanılmaz hale geldi.

Olay sabah saatlerinde D-100 kara yolu hal Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce şehir merkezinden Küçük Sanayi Sitesi istikametine seyreden araç, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Cipin sürücüsü soğuk kanlı hareket ederek aracını yolun sağına çekerek park etti ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek cipi kısa sürede söndürdü.

Cip kullanılmaz hale gelirken yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

