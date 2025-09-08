Düzce'de Polis ve Jandarmadan Geniş Kapsamlı Denetim

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 19 bin 561 kişi tek tek sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 43 şahıs gözaltına alınırken 13'ü tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 1-7 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 19 bin 561 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 45 kişi gözlem altına alınırken 13'ü adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde 4 tabanca, 6 av tüfeği, 37 kartuş, 7 kuru sıkı tabanca, 351 mermi ve 8 şarjör ele geçirildi. - DÜZCE