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Düzce'de Polis Ekipleri Araç Denetimlerini Sıklaştırdı

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Düzce'de polis ekipleri Konuralp bölgesinde yapılan denetimlerde 41 araca 156 bin 12 lira ceza yazdı.

Düzce'de polis ekiplerinin sıkı denetimleri devam ediyor. Konuralp bölgesinde yapılan denetimlerde 41 araca 156 bin 12 lira ceza yazıldı.

Polis ekipleri Düzce'de araç sürücülerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Hemen hemen her gün gerçekleştirilen denetimlerin bir yenisi Konuralp bölgesinde gerçekleştirildi. Trafik ve asayiş ekiplerinde yapılan denetimde güzergah üzerinden geçen tüm araçlar tek tek denetime tabi tutuldu. Işık donanımı, alkollü araç kullanımı ve araçlarında teknik donanım olan 41 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 156 bin 12 lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konuralp Düzce Trafik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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