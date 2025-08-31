Düzce'de Piknik Dönüşü Feci Kaza: 6 Yaralı

Düzce'de Piknik Dönüşü Feci Kaza: 6 Yaralı
Güncelleme:
Düzce'de Samandere Şelalesi'ne pikniğe giden bir ailenin aracı, dönüş yolunda dereye uçtu ve takla attı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce merkeze bağlı Beyköy beldesi Samandere köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ailesiyle birlikte Samandere Şelalesi'ne piknik yapmaya giden Ergin Yavuz idaresindeki 34 YA 0873 plakalı Volkwagen marka hafif ticari araç, Şimşirlik mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetibi kaybetmesi sonucu Uğur Deresi'ne uçarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgedeki vatandaşların yardımı ile araç içerisinde bulunan sürücü ile 5 yaralı ambulanslara taşındı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılar, Düzce'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza sebebiyle yolda trafik kontrollü olarak verilirken, çalışmaların ardından trafik normal seyrine döndü. Kazada dereye uçan aracın çıkartılması için ise çalışma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
