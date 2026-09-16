Düzce’de patpat kazası: 1 öldü
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DÜZCE(İHA) – Düzce’de meydana gelen patpat kazasında sürücü hayatını kaybetti.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de meydana gelen patpat kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Yığılca ilçesi çimento fabrikası yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Doğancı idaresindeki fındık yüklü tarım aracı patpat, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı