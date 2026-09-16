Haberler

Düzce’de patpat kazası: 1 öldü

Düzce’de patpat kazası: 1 öldü
Güncelleme:
+29 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce’de meydana gelen patpat kazasında sürücü hayatını kaybetti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de meydana gelen patpat kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Yığılca ilçesi çimento fabrikası yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Doğancı idaresindeki fındık yüklü tarım aracı patpat, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da yangında dumandan etkilenen kediye kalp masajı yapıldı, kurtarılamadı

Yangında mahsur kalan kediye kalp masajı böyle yapıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri’de bir şahıs fabrika önünde intihar etti

Organize Sanayi Bölgesi'nde intihar! Fabrika önünde hayatına son verdi
Aydın'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü

Tırla çarpışan araç hurdaya döndü! Araçtaki herkes can verdi
Aralarında tam 30 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler

Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler
İstanbul'da pes dedirten görüntü! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Sokak ortasında pes dedirten görüntü
Uçakta beklenmedik anlar! Kabin memuruna tezahürat yağdı

Kabin memuru neye uğradığını şaşırdı! Kemeri gösterince ortalık inledi
Esenyurt’ta otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, ağır 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil iki yayaya çarptı! Biri kurtarılamadı
ABD uzaya silah yerleştirdi! Peki yörüngedeki gizemli silah ne olabilir?

Savaşın yeni cephesi uzay! ABD'nin gizemli silahı tartışma yarattı