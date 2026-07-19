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Düzce'de tarım aracı devrildi: 3 yaralı

Düzce'de tarım aracı devrildi: 3 yaralı
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde tarladan dönen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de tarladan dönen, "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yağcılar Köyü sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık tarlasında çalışan R. A., A.C., ve H.C. akşam saatlerinde patpat tabir edilen tarım aracına binerek evlerine doğru yola çıktılar. Yağcılar Köyü'ne geldiklerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu patpat devrildi. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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