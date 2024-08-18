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Düzce'de pat pat kazası: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının yaptığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yığılca ilçesine bağlı Gökçeağaç köyü okul yolunda akşam saatlerinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı kaza yaptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada D.Ç. (28), K.Ç. (54), Ö.Ç. (10), E.A.V. (6) ve E.V. (30) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yığılca 3-sayfa Çocuk Trafik Kazaları 3.Sayfa Haberler

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