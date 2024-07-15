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Düzce'de otomobil-motosiklet kaza: 3 kişi yaralandı

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Düzce'de meydana gelen otomobil-motosiklet kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından vatandaşlar tarafından yola dökülen cam parçaları temizlendi.

Düzce'de otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yola dökülen cam parçalarını vatandaşlar temizledi.

Kaza, Olimpiyat Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ruhi Kurnaz Caddesi'nden Olimpiyat Kavşağı'na girmek isteyen Serpil S. idaresindeki 81 AE 688 plakalı Tofaş marka otomobil, kavşaktan İstanbul istikametine seyir halinde olan ve ehliyeti olmadığı öğrenilen İsa G. idaresindeki 81 EE 277 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yaralanan motosiklet sürücü İsa G. ve yanında bulunan Güvencan I. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Sevim Y. hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yola dökülen cam parçaları ise bölgede bulunan vatandaşlar tarafından temizlendi.

Kaza sebebi ile tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılması ve vatandaşların yolu temizlemesinin ardından normal seyrine döndü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Düzce 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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