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Düzce'de Ormanlık Alanda Cansız Bedeni Bulundu

Düzce'de Ormanlık Alanda Cansız Bedeni Bulundu
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Düzce'de Gürcü Asar köyü ile Fındıklı Aksu köyü arasında bulunan ormanlık alanda bir aracın içinde Cengiz Göloğlu'nun cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Düzce'de ormanlık alanda araç içerisinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay, Gürcü Asar köyü ile Fındıklı Aksu köyü arasında ormanlık alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, güzergah üzerinde seyir halinde olanlar, araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içerisindeki Cengiz Göloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Göloğlu'nun cansız bedeni Düzce Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Konu ile ilgili Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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