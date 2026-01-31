Haberler

Orman denetimleri sürdürülüyor

Orman denetimleri sürdürülüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, orman ürünlerinin taşınmasına ilişkin belgeler titizlikle kontrol ediliyor. Orman İşletme Müdürlüğü, kaçak taşımacılığın önlenmesi için sürekli denetimler yapıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ve kaçak emval nakliyatının önüne geçilmesi amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince farklı tarih ve noktalarda koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi.

Yürütülen denetimler kapsamında, orman ürünlerinin taşınmasına ilişkin sevk pusulası, nakliye tezkeresi ve taşıma belgeleri titizlikle kontrol edildi. Mobil kontrol noktalarında durdurulan araçlarda taşınan emvalin kaynağı ile ibraz edilen belgeler karşılaştırılarak gerekli incelemeler yapıldı. Denetimlerin, orman kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunması, izinsiz kesim ve kaçak taşımacılığın önlenmesi amacıyla aralıksız sürdürüldüğü belirtilirken, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından benzer önleme ve arama uygulamalarının yıl boyunca devam edeceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşlardan ormanların korunmasına yönelik çalışmalara destek olmalarını ve şüpheli durumları ilgili birimlere bildirmelerini istedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme

Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu

Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum

Hakkında yakalama kararı çıkmıştı! Suçlamalara Bali'den yanıt verdi