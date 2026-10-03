Düzce'de operasyonda yaklaşık 18 milyon TL'lik sentetik ecza hapı ele geçirildi

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Düzce'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 18 milyon TL olan 88 bin 102 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, batı illerinden doğu illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı değerlendirilen R.T.'nin (25) yolcu otobüsüyle Düzce güzergahından geçeceği tespit edildi. Ekipler, 3 Ekim 2026 günü saat 01.45 sıralarında Anadolu Otoyolu üzerindeki dinlenme tesislerinde şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 18 milyon TL olduğu belirtilen 88 bin 102 adet Lyrica sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan R.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı