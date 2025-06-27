Düzce'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girilmemesi Uyarısı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kaymakamlık tarafından denize girilmemesi yönünde uyarı yapıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava nedeniyle denize girilmemesi yönünde uyarı yapıldı. Kaymakamlıktan yapılan uyarıda "Olumsuz hava/deniz şartları nedeniyle 26 Haziran 2025 saat 16.20'den itibaren ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınarak kullanıma kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz" denildi. - DÜZCE