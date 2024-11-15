Düzce'de Nitelikli Yağma Olayı: 5 Kişi Tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı

DÜZCE– Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli yağma, kasten yaralama olayından gözaltına alının 7 kişiden 5'i tutuklandı 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Düzce'nin Şerefiye Mahallesinde sokakta bulunan bir işyerine gelen 2 şahsın kendilerini O.T.'nin gönderdiğini ve 100 bin TL para istediğini söylemeleri ve iş yeri sahibinin vermeyeceğini söyleyerek şahısları gönderdi. Bunun üzerine 26 ayrı suç kaydı bulunan O.T.ile birlikte 7 şüpheli işyerine gelerek mekan sahibi A.Ç. ile şüpheliler arasında tartışma yayandı. Yaşanan tartışmada 1 kişi pala tabir edilen bıçak ile işyeri sahibinin arkadaşı Ö.İ.'yi sırtından yaralarken, iş yeri sahibini de darp edildi.

Olay üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturmada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Polisleri tarafından 7 adrese yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve 571 şişe muhtelif marka ve miktarlarda bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi. Nitelikli yağma, kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silah bulundurmak ve kaçakçılık suçundan 7 kişi emniyette sorgularının ardından adli makamlara sevk edildiler. Şüpheli şahıslardan M.B., O.T., B.C.G., A.A. ve F.Y. tutuklanmış, T.Ö. ve N.Ö. hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve konutunu terk etmeme şartıyla adli kontrol tedbir kararı verildiği bildirildi.