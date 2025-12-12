Haberler

Düzce'de uyuşturucu operasyonu 1 tutuklama

Düzce'de uyuşturucu operasyonu 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de düzenlenen narkotik operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. M.A.K isimli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Çay Mahallesi'nde M.A.K isimli şahsa operasyon düzenledi. Operasyonda şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 2 parça halinde 11 gram sentetik kannabinoid maddesi, 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. 12 suç kaydı olduğu öğrenilen M.A.K isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış

Eşi başkasını katledince kurtulmuştu! Vahşetten bir detay kan dondurdu
Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Sarıgül'ün gelininin milyarlık talebi ağızları açık bıraktı
Görüntüler tarihi çarşıdan! Turist taklidi yapınca ikram yağdı

Tepki çeken uygulama! Turist taklidi yapınca ikram yağdı
THY'nin 50 yıl önce düşen 'Bursa' uçağının sırrı çözülüyor

50 yıllık gizem çözüldü mü? Düşen uçağın enkazına Youtuber ulaştı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Yürekleri ısıtan görüntüler! Kamyonu ile oynayan çocuğu görünce yaptığına bakın

Kamyonu ile oynayan çocuğu görünce yaptığına bakın
title