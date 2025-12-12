Düzce'de uyuşturucu operasyonu 1 tutuklama

Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Çay Mahallesi'nde M.A.K isimli şahsa operasyon düzenledi. Operasyonda şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 2 parça halinde 11 gram sentetik kannabinoid maddesi, 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. 12 suç kaydı olduğu öğrenilen M.A.K isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE