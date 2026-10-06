Haberler

Düzce'de narkotik operasyonlarında 66 şüpheliye işlem yapıldı, 8 kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 59 olaya müdahale edildi, 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 8 kişi tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlarda, 66 şüpheli şahsa işlem yapılırken 8 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 59 olaya müdahale edilirken, 66 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. 8 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda; 2 gram kenevir tohumu, 52 adet ekstasy, 23,81 gram metamfetamin, 87,69 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, 125 gram esrar, 88 bin 230 adet sentetik ecza, 29 kök kenevir, 224 gram bonzai hammaddesi, 2 kilo 396 gram sukunk, 5 gram amfetamin, 5 adet sknok bitkisi, 40 gram eroin, 7,5 gram kokain, 1 adet öğütücü ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Montella'dan maç sonunda yine çok konuşulacak sözler

Montella'dan yine çok konuşulacak sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den 7 kulübe puan silme cezası

TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi

Canlı yayında adını verdiği ismin hayatı zehir oldu

Hatay'da 45 günlük evli çifti taşıyan motosiklete otomobil arkadan çarptı! Ömer Çetinkaya'nın durumu ağır

Evleneli sadece 45 gün olmuştu! Motosikletlerine arkadan çarptı
Yok artık daha neler! Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak

Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak
Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı! İşte Arda Güler'in sıralamadaki yeri

Yok artık Arda Güler!
İtalya'da ''Montella istifa'' sesleri

Montella'ya kendi ülkesinde de soğuk duş!
Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya?

Ünlü yorumcu canlı yayında "Biz kimi yeneceğiz ya?" diyerek isyan etti