Düzce'de Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Düzce'de Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Düzce'de bir motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kurye idaresindeki 81 AEG 679 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan H.T. hakimiyetindeki bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 sürücü de yere savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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