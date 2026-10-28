Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce'de motosiklet sürücüsü çarptığı otomobilin ön camından içeri girip yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de motosiklet sürücüsü çarptığı otomobilin ön camından içeri girip yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 20.00 sıralarında otomobile çarpan motosikletin sürücüsü, ön camdan otomobilin içine girerek yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, ön camdan otomobilin içerisine girerek yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mert S. idaresindeki 81 AEV 405 plakalı motosiklet sürücüsü karşı şeritten gelen Ömer Ö. idaresindeki 81DB 326 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ön camdan otomobilin içine girerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Derbide herkes onları konuşmuştu! Küçük Ecrin yaşadıklarını anlattı

Derbiye damga vuran görüntü sonrası ilk açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husiler rafineriyi vurdu, petrol fiyatları uçuşa geçti

Bir hamleyle piyasaları yangın yerine çevirdiler
İstanbullular dikkat! 14 saat boyunca kesintisiz devam edecek

İstanbullular dikkat! 14 saat boyunca kesintisiz devam edecek
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Mekke Anlaşması'nı destekliyoruz

Türkiye'nin de imza attığı tarihi anlaşmada tavrını belli etti
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti

Türkiye'de bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
Evlilik yıl dönümüne 1 gün kalmıştı! Tarlada kahreden son

Evlilik yıl dönümüne 1 gün kalmıştı! Tarlada kahreden son
Otomobille çarpışan motosikletlinden beklenmedik hareket

Kazadan yaralı kurtuldu, sonrasında yaptığına bakın
Kremlin'den Zelenski'ye beklenmedik çağrı! 'Putin'le görüşmek istiyorsa...'

Kremlin'den Zelenski'ye dünyayı şaşkına çeviren çağrı