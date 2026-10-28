Düzce'de motosiklet sürücüsü çarptığı otomobilin ön camından içeri girip yaralandı

Düzce'de motosiklet sürücüsü çarptığı otomobilin ön camından içeri girip yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 20.00 sıralarında otomobile çarpan motosikletin sürücüsü, ön camdan otomobilin içine girerek yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, ön camdan otomobilin içerisine girerek yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mert S. idaresindeki 81 AEV 405 plakalı motosiklet sürücüsü karşı şeritten gelen Ömer Ö. idaresindeki 81DB 326 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ön camdan otomobilin içine girerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.