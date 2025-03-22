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Düzce'de Motosiklet Kazasına Anında Ambulans Müdahalesi

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Düzce'de meydana gelen motosiklet kazasında ambulans ekibi, yaralıya anında müdahalede bulunarak önemli bir müdahale gerçekleştirdi. Kazada motosiklet, sollama yaparken refüje çarparak takla attı.

Kazaya denk gelen ambulans ekibi, yaralıya anında müdahale etti

DÜZCE - Düzce'de sollamaya çıkan motosikletli kurye refüje çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücüye şans eseri bölgeden geçen ambulans ekibi müdahalede bulundu.

Kaza Orhangazi Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Beçi kavşağı istikametinden Üniversite hastanesi istikametine giden A.C. idaresinde 81 MA 0824 plakalı motosiklet, önündeki aracı sollamak istediği esnada refüje çarparak takla atarak karşı şeride geçti. Bu esnada Üniversite Hastanesi'ne yoğun bakım hastası götüren bir ambulans kazaya denk gelerek yaralıya anında müdahale etti. Bir yanda yerde yatan yaralıya müdahale eden sağlık ekipleri bir taraftan da ambulansın içerisinde bulunan yoğun bakım hastasına müdahalede bulundu. Yaralı motosiklet sürücüsü bölgeye gelen bir başka ambulansla hastaneye kaldırılırken, yoğun bakım hastasını taşıyan ambulansın görevlileri kendi hastalarını üniversite hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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