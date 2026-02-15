Haberler

Düzce'de motosiklet kazası: 1 ölü

Güncelleme:
Düzce'de yağış nedeniyle kayganlaşan yol üzerindeki motosiklet kazasında sürücü Nasır Faizi (27) hayatını kaybetti. Kaza, Cedidiye Mahallesi Haydar Gördebil Caddesi'nde meydana geldi.

Düzce'de yağış sebebi ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Cedidiye Mahallesi Haydar Gördebil Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Nasır Faizi(27) idaresinde ki motosiklet, sağanak yağış sebebi ile cadde üzerinde kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Faizi, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
