Babaanne ve torunu motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Babaanne ve torunu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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Babaanne ve torunu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki kadın ve 6 yaşındaki torununa motosiklet çarptı. Babaanne olay yerinde torunu ise hastanede hayatını kaybetti.

Düzce- Zonguldak D-655 kara yolu Beyciler kavşağında dün saat 17.00 sıralarında İran uyruklu Salar Zare Glahecheh yönetimindeki 81 MA 0082 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Küpküç (65) ile torunu Egemen Küpküç'e (6) çarptı.

BABAANNE VE TORUN HAYATINI KAYBETTİ

Babaanne ve torunu yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Fatma Küpküç'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Egemen Küpküç ile motosiklet sürücüsü Glahecheh ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Küpküç'ün cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Egemen Küpküç de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA, DHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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