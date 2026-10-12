Düzce'de motokurye ile otomobil çarpıştı, 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı

Düzce'de otomobil ile motokuryenin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce merkez Memursen Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Çamköy istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan H.K. adlı kuryenin idaresindeki 34 EZJ 077 plakalı motosiklet, karşı şeritten gelen ve ara sokağa girmek isteyen Ö.D. idaresindeki 81 AFF 674 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü H.K. savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan Ö.D. de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı