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Düzce'de meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

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Düzce'de iki ayrı trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. İlk kaza Aziziye Mahallesi'nde, ikinci kaza ise Tokuşlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Düzce'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, akşam saatlerinde Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Pazar yeri mevkiinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Nadi Coşkun, Mevlüt Aksu, Zihni Şahin, Recep Aygün ve İbrahim Çubuk yaralandı.

Tokuşlar Mahallesi'nde yine akşam saatlerinde meydana gelen ikinci kazada ise, Hakkı Y. idaresinde ki 41 ATY 624 plakalı otomobil, kasisten geçtiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. Kazada sürücü Hakkı Y. hafif yaralandı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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