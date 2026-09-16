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Düzce’de makasyalan tır trafiği felç etti

Düzce’de makasyalan tır trafiği felç etti
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Düzce D-655 karayolunda makaslayan tır nedeniyle Zonguldak istikametine trafik dururken uzun araç konvoyu oluştu.

Düzce D-655 karayolunda makaslayan tır nedeniyle Zonguldak istikametine trafik dururken uzun araç konvoyu oluştu.

Kaza 15.00 sıralarında Düzce - Zonguldak D-655 karayolu Şifalısu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kazanın ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Trafiğin yeniden normale dönmesi ve yolun araç geçişine açılması için yoğun çalışma başlatıldı. Sürücülerin Şifalı Su güzergahını kullanırken dikkatli olmaları, ıslak yol nedeniyle hızlarını düşürmeleri istendi. Kazayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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