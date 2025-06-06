Düzce'de Kurban Bayramı'nda 116 Yaralı

Düzce'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını keserken yaralanan 116 kişi hastanelere başvurdu.

Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde kurbanlık hayvanlarını kendileri kesmeye ya da kesime yardımcı olmaya çalışan 116 kişi, kesici aletlerle ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden yaralanan kişiler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde il genelinde hastanelere başvurdu. Acil servislerde müdahale edilen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. - DÜZCE