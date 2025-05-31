Düzce'de Kurban Bayramı İçin Tedbirler Alındı

Düzce'de Kurban Bayramı İçin Tedbirler Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için gerekli tedbirler planlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında Kurban Bayramı tedbirleri toplantısı yapıldı. Düzce'de Kurban Bayramı tatilinde huzur ve güven bir arada olacak.

Kurban Bayramı'nın Düzce genelinde huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için tüm tedbirler alındı. Vali Selçuk Aslan başkanlığında Konuralp Bey Toplantı Salonunda Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve kurum amirlerinin katılımıyla, Kurban Bayramı tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Bayram boyunca yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler üzerine yapılan toplantıda Düzce'de bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi planlandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın kabusu yaşadı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
Suavi dolandırıcıların hedefinde! Ünlü şarkıcının 20 bin lirası buhar oldu

Suavi tuzağa düştü! Ünlü şarkıcının adı dolandırıcılık olayına karıştı
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak

İstanbul'da bazı metro durakları ikinci bir duyuruya kadar kapatılıyor
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.