Düzce'de Kurban Bayramı İçin Büyük Araçlara Yasak Getirildi

Düzce'de Kurban Bayramı İçin Büyük Araçlara Yasak Getirildi
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Düzce Valiliği, Kurban Bayramı tatili nedeniyle büyük araçların geçişini yasakladı. Polis ekipleri, yasak kapsamında denetimlere başladı ve uygun olmayan taşıma yapan tır sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden araçların oluşturduğu yoğunluğu azaltmak için, büyük araçların geçişinin yasaklandığı Düzce'de, yola çıkan tır sürücüsüne polis ekipleri cezai işlem uyguladı.

Düzce Valiliği Kurban Bayramı sebebi ile il genelinde oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması için büyük araçların Ankara istikametine geçişini 6 Haziran Cuma günü saat 11.00'e kadar yasaklandı. Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler hem D-100 karayolunda hem de Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Polis ekipleri de yasak çerçevesinde kamyonlara ve tırlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler çerçevesinde Gümüşova mevkiinde yapılan çalışmada istisnaların dışında taşıma yaptığı tespit edilen tır sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Trafiğin daha rahat akışının sağlanması için ekiplerin denetimleri ise devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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