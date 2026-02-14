Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 kişi yaralandı

Düzce'de kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Düzce D-655 karayolu Beyciler sapağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca istikametine gitmekte olan Temel Ç. (28) idaresindeki Fiat Tofaş marka 54 AGK 014 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada sürücü Temel Ç. yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE