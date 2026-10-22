Düzce'de konfeksiyon atölyesinde elektrik panosundan çıkan yangın söndürüldü

Düzce'de konfeksiyon atölyesinin elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Şıralık Mahallesi 5566. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon atölyesinde meydana geldi. Atölyenin elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Düzce itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının işletmenin diğer bölümlerine sıçramasını önledi. Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı