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Düzce'de konfeksiyon atölyesinde elektrik panosundan çıkan yangın söndürüldü

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Düzce'de konfeksiyon atölyesinde elektrik panosundan çıkan yangın söndürüldü
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Düzce'de Şıralık Mahallesi'ndeki konfeksiyon atölyesinin elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı, işletmede maddi hasar oluştu.

Düzce'de konfeksiyon atölyesinin elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Şıralık Mahallesi 5566. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon atölyesinde meydana geldi. Atölyenin elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Düzce itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının işletmenin diğer bölümlerine sıçramasını önledi. Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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