Düzce'de Kırmızı Işık İhlallerine Yüzde 9 Artışla Müdahale

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik tedbirleri kapsamında 2025 yılında 87 bin 952 araç sürücüsüne kurallara uymadıkları için işlem başlatılırken, Düzce Akçakoca kara yolu ışıklı kavşakta sürücülerin kırmızı ışıkta durmamaları ise hayrete düşürürken her bir sürücüye 2 bin 167 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce'de jandarma ve polis ekipleri tarafından trafik güvenliğinin arttırılması, kazaların önlenmesi amacıyla kırmızı ışık ihlallerine yönelik denetimler devam ediyor. Jandarma trafik ekipleri tarafından sıfır can kaybı hedefine ulaşılması için kırmızı ışık ihlalleri kameralarla tek tek tespit ediliyor.

Düzce Akçakoca kara yolu Boğaziçi Düzköy arasındaki ışıklı kavşakta sürücülerin kırmızı ışık kuralına uymadığı tek tek tespit edildi. Kırmızı ışıkta geçen her bir sürüye 2 bin 167 TL cezai işlem uygulandı.

"507 bir araç kontrol edildi"

Düzce Valisi Selçuk Aslan'da, asayiş değerlendirme toplantısında yaptığı bilgilendirmede Düzce'de 2025 yılında asayiş olaylarında yüzde 9 oranında azalma olduğunu bildirdi. Aslan, ayrıca 2025 yılında jandarma ve polis ekiplerince yapılan denetimlerde 507 bin araç kontrol edildiğini bunlardan 87 bin 952 araç sürücüsüne ise işlem yapıldığını açıkladı. - DÜZCE