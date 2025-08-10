Düzce'de Kaza: Otomobil Kanalda Takla Attı, Sürücü Kalp Masajı ile Kurtarıldı

Düzce'de meydana gelen kazada viraja sert giren otomobil kanala uçup takla attı. Olay yerinde sağlık ekipleri, kalbi duran sürücüye kalp masajı yaparak müdahale etti ve hayatını kurtardı.

Kaza, Zonguldak-Düzce D-655 Karayolu Şifalı Su mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Zonguldak istikametine seyir halinde olan Şenol Özdemir (58) idaresindeki 32 AAT 141 plakalı Fiat marka otomobil, Şifalı Su mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında kanala uçup takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde ulaşan sağlık ekipleri takla atan otomobil içerisindeki sürücüye olay yerinde müdahalede bulundu. Kalbi duran Şenol Özdemir'i sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı yaparak kurtarırken, ağır yaralanan sürücü Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
