Düzce'de kapı fabrikasında büyük yangın: Dumanlar şehrin üst kesimlerinden görüldü

Düzce'de faaliyet gösteren bir kapı üretim fabrikasında yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE GENİŞ ALANA YAYILDI

Edinilen bilgilere göre, Düzce Door Kapı fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

DUMANLAR ŞEHRİN ÜST KESİMLERİNDEN GÖRÜLDÜ

Alev topuna dönen fabrikadan yükselen yoğun duman ve alevler, şehrin üst kesimlerinden de görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı